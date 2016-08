Kabinet heeft 'solide' begroting rond

DEN HAAG - Het kabinet heeft een ,,solide'' begroting rond voor 2017, met extra aandacht voor veiligheid en zorg. Dat heeft vicepremier Lodewijk Asscher vrijdag gezegd. De afgelopen dagen heeft het kabinet de laatste puntjes op de i gezet.

Door ANP - 26-8-2016, 15:59 (Update 26-8-2016, 15:59)

Asscher zei ook dat aan de koopkracht is gesleuteld. Deze week werd al bekend dat het de coalitie van VVD en PvdA is gelukt om de koopkracht voor ouderen voor volgend jaar te herstellen. Uit ramingen van het Centraal Planbureau was gebleken dat die groep er zonder ingrepen van het kabinet op achteruit gaat.

Mededelingen over de precieze plannen en cijfers zijn niet gedaan. Die komen op Prinsjesdag. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën liet vrijdag na het laatste begrotingsoverleg weten dat hij ,,een tevreden man is''.