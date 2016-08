Dikkertje Dap wordt verfilmd

AMSTERDAM - Van het beroemde versje Dikkertje Dap van Annie M.G. Schmidt komt een film. Producent Lemming Film is begonnen met de opnames ervan. De familiefilm komt naar verwachting in het najaar van 2017 in de bioscoop.

Door ANP - 26-8-2016, 14:23 (Update 26-8-2016, 14:23)

Liam de Vries speelt Dikkertje Dap en zijn ouders zijn Egbert Jan Weeber en Medi Broekman. De rol van Dikkertjes opa is in handen van Martijn Fischer en Dolores Leeuwin speelt zijn juf.

Dikkertje Dap is gebaseerd op het versje van de beroemde schrijfster. Het verhaal gaat over het jongetje dat op dezelfde dag is geboren als Raf, een giraf. Zijn opa werkt als verzorger in een dierentuin en daarom is Dikkertje vaak bij Raf te vinden. Ze zijn onafscheidelijk totdat het jongetje naar school gaat en erachter komt dat giraffen niet naar school mogen. Hij doet er vervolgens alles aan om Raf mee te nemen, zodat hij kennis kan maken met zijn nieuwe vriend Yous.

Het scenario is geschreven door Mirjam Oomkes (De Groeten van Mike!) en Laura Weeda. Barbara Bredero (Mees Kees trilogie) doet de regie, maakte distributeur Independent Films bekend.