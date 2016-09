Ik ga scheiden, wat nu?

Als u gaat scheiden komt er veel op u af. Naast het verwerken van alle emoties zijn er 3 belangrijke pijlers bij een echtscheiding. U dient een ouderschapsplan te maken (uiteraard alleen als er kinderen zijn), er moet een convenant worden gemaakt en de financiën dienen goed geregeld te worden. Denk hierbij aan alimentatie, hypotheek, (partner)pensioen, lopende polissen en kapitaalverzekeringen. Goede financiële kennis bij diegene die de scheiding begeleidt is zeer welkom.

Door Commerciele redactie - 5-9-2016, 0:00 (Update 5-9-2016, 0:00)

Financiële afspraken: De financiële paragraaf uit het convenant is vaak het onderdeel dat zowel het meest complex is, als het onderdeel waar de meeste ruzies uit voortkomen. Als alle aspecten van de financiën duidelijk zijn en u de consequenties van de keuzes begrijpt, is het een stuk makkelijker om de verdere scheiding samen en in goed overleg te regelen. Dat heeft veel voordelen! Onze ervaring leert dat scheidingen die in gezamenlijk overleg worden afgewikkeld, soepeler verlopen. Maar ook dat beide partners na afloop met een prettiger gevoel op het scheidingstraject terugkijken en de scheiding beter kunnen afsluiten.

Uitvoerbaar convenant: Het is van groot belang dat de afspraken die gemaakt worden ook uitvoerbaar zijn. Denk je alles geregeld te hebben en dan kom je erachter dat de bank niet wil meewerken en het echtscheidingsconvenant niet uitvoerbaar is. Wees gerust, u bent niet de enige die dit overkomt. Dit gebeurt veel vaker dan u denkt. In de praktijk blijkt dat de meeste scheidingsbemiddelaars, advocaten en mediators veel tijd besteden aan het scheidingstraject en nauwelijks tot geen tijd besteden aan de financiële consequenties bij echtscheiding. Vaak zie je dan ook nog in een convenant een verwijzing staan dat je het convenant financieel en fiscaal moet laten toetsen. Ervaring leert dat veel mensen het convenant niet laten toetsen. Helaas, een gemiste kans. Want wat nou als het convenant niet uitvoerbaar is. Denkt u eindelijk klaar te zijn met het echtscheidingstraject en dan kan u weer terug om tafel met elkaar.

Online scheiden: Tik “online scheiden” in op Google en de ronkende advertentieteksten spatten van het scherm. Snel, makkelijk en goedkoop, als we de aanbieders van online scheiden moeten geloven. Maar eerlijk gezegd geloven wij daar helemaal niets van. De Scheidingplanner heeft heel andere ervaringen met scheiden via internet. In een groot aantal gevallen leidt online scheiden tot veel ellende. Huilen achteraf dus.

Regelmatig lopen mensen die hun scheiding via internet hebben geregeld, tijdens of na hun online scheiding vast. Waardoor ze dan toch bij een expert moeten aankloppen. En wat blijkt dan? Het convenant bevat dikwijls fouten die grote juridische of financiële gevolgen kunnen hebben. Voor een van beide partijen of voor allebei. Simpelweg omdat er geen (goede) deskundige meekijkt met alle praktische zaken, maar ook omdat er geen onafhankelijke partij bij betrokken is, die de belangen van alle betrokkenen in de gaten houdt. Waardoor mensen sneller toegeven aan dingen waar ze eigenlijk niet helemaal achter staan, of waarvan de gevolgen niet geheel duidelijk zijn.

En dat is eeuwig zonde! Immers, het echtscheidingsconvenant is de basis voor je nieuwe toekomst. Dat moet dus goed in elkaar steken. Dat bereik je niet met een invulschema op internet, maar met persoonlijk contact. Online scheiden? Nee, wij kijken u liever in de ogen.

Eigen onderneming: Veel ondernemers zien hun eigen bedrijf toch een beetje als hun kindje. Reden dus genoeg om uw onderneming bij een scheiding niet te vergeten. Het zou natuurlijk wel erg zuur zijn als het einde van uw huwelijk ook het einde van uw onderneming betekent.

Ondernemers hebben vaak geen vast bedrag op het maandelijkse loonstrookje staan. En de winst van een ondernemer is al helemaal aan verandering onderhevig. Als dan de hoogte van de alimentatie moet worden vastgesteld, is de draagkracht van de ondernemer niet zo een-twee- drie te bepalen. De richtlijnen voor vaststelling van de alimentatie moeten dus secuur worden bekeken. Het alimentatiebedrag moet tenslotte niet alleen passen bij de behoefte en draagkracht van betrokkenen, maar vooral ook de voortgang van de onderneming niet in gevaar brengen. Want ook al is het mogelijk het alimentatiebedrag bij veranderende bedrijfsresultaten te wijzigen, het prettigst voor iedereen, zowel voor de alimentatieplichtige als voor de ontvanger van alimentatie, is toch om zekerheid te hebben over het alimentatiebedrag. De Scheidingsplanner biedt die zekerheid, want de Scheidingsplanner is niet alleen expert op scheidingsgebied, maar weet ook financieel van de hoed en de rand. En zorgt ervoor dat de alimentatie precies op maat is gesneden op uw situatie en uw onderneming. Duidelijkheid voor scheidende ondernemers dus! En dat onderneemt een stuk prettiger.

Onafhankelijk en onpartijdig De Scheidingsplanner Haarlemmermeer helpt met het begeleiden van gezamenlijke scheidingen. U wordt geholpen met het ouderschapsplan, het convenant wordt opgesteld inclusief de kinder- en/of partneralimentatie en er wordt gekeken naar alle financiële en juridische consequenties. Door het inschakelen van de Scheidingsplanner heeft u hiervoor geen advocaat nodig. Dit scheelt in de kosten.

Oog voor de toekomst Met aandacht voor de belangen van beide partijen zorgt de Scheidingsplanner voor maatwerk voor de lange termijn. Op basis daarvan stellen we een Scheidingsplan® op in begrijpelijke heldere taal. Dit Scheidingsplan® vormt de basis voor de verdere afwikkeling van uw scheiding. Zo weet u waar u aan toe bent en kunt u een nieuwe start maken.

U kunt ons bereiken via 023 – 205 20 10 of bezoek de website www.scheidingsplanner.nl.