De Grote Drie – Adèle, Conny & Jasperina

Door oplage nhd nhd - 3-2-2017, 0:00 (Update 3-2-2017, 0:00)

Drie voormalige theaterdiva's op één podium, gaat dat samen? Stel je voor dat Adèle Bloemendaal, Conny Stuart en Jasperina de Jong samen een programma zouden maken: een show rond hun grootste successen… Met een live orkest brengen de drie een concert dat wij nooit zagen, maar toch érg hebben gemist.

Een hilarisch samenzijn van drie grande dames, met een hoofdrol voor hun mooiste liedjes als 'Dobbe, Dobbe Dobbe', 'De vleselijke woning', 'Het is over', ' Wat voor weer zou het zijn in...