Voorjaarskriebels in de Tuinen van Appeltern

Ga mee naar het land van Maas & Waal voor een geheel verzorgde voorjaarsdag. Uw krant verzorgt samen met Brouwer’s Tours een compleet verzorgde dag. U wordt met luxe touringcar opgehaald vanuit uw regio.

We vertrekken richting het oude gerestaureerde vestingstadje uit de 17e eeuw: Heusden. In Heusden geniet u eerst van een rondvaart over de Bergse Maas (beschermd natuurgebied). Na de rondvaart heeft u vrije tijd het eeuwenoudje stadje Heusden te ontdekken en te lunchen (op eigen rekening). Een plekje waar de geschiedenis haar sporen heeft achtergelaten. ’s Middags vertrekt u naar de Tuinen van Appeltern, het tuininspiratiepark van Nederland. Het park is ongeveer 22 hectare groot en heeft meer dan 200 voorbeeldtuinen. De Tuinen van Appeltern nodigen u uit voor een prachtige wandeling. Na dit bezoek geniet u van een 3-gangen diner aan de ‘Gouden Ham’ bij restaurant ‘Moeke Mooren’.



Lezersaanbieding:

Abonnees betalen slechts €59,50 p.p. De actie is geldig op diverse data in maart en april:

woe 29-3

woe 5-4

woe 12-4

di 25-4

woe 26-4

do 27-4

Inclusief:

- Vervoer per luxe touringcar

- Koffie/thee met koek onderweg

- Rondvaart over de Bergse Maas

- Bezoek aan De Tuinen van Appeltern

- 3-gangendiner bij ‘Moeke Mooren’

