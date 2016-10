Ontdek de gezelligste kerstmarkten!

Ga deze winter een gezellig dagje kerstshoppen in Nederland of Duitsland. Wij hebben de leukste kerstmarkten voor u geselecteerd! Al vanaf €17,50 heeft u een geheel verzorgde dag! Vanaf een opstappunt bij u in de regio vertrekt u per luxe touringcar naar één van de kerstmarkten, waar u naar hartenlust kunt kerstshoppen.

Door oplage nhd nhd - 1-11-2016, 0:00 (Update 1-11-2016, 0:00)

Winterfair Haarzuilens - € 35,- p.p.

Eind november vindt de welbekende Country & Christmas fair plaats vinden bij Kasteel de Haar nabij Utrecht. Zodra u onder de entreepoort doorloopt waant u zich in een sprookjesachtige omgeving vol lichtjes, kerstbomen en prachtige decoraties.

In de ruim 200 verwarmde stands vindt u exclusieve kerstcadeaus, decoraties, lekkernijen, beauty en kleding. Door het bezoeken van de stands, het genieten van de muziek, ontspannen op het lounge terras.

Data:

Woensdag 23 november

Donderdag 24 november

Vrijdag 25 november

Zondag 27 november

Kerstmarkt Dordrecht - € 17,50 p.p.

Honderden kraampjes en knusse tentjes, behaaglijke plekken waar je kunt eten en drinken, overal weerklinken de tonen van kerstliederen en ruik je de geur van glühwein en warme chocolademelk. Een wandeling door het centrum van Dordrecht is een belevenis op zich, maar tijdens de kerstmarkt extra bijzonder. Monumentale panden, kerkgebouwen, pleinen en middeleeuwse havens zijn rijkelijk in kerstsfeer versierd. Dit alles zorgt, samen met de vele bezoekers, dat historisch Dordrecht drie dagen lang volledig in het teken staat van het kerstfeest.

Data:

Vrijdag 16 december

Zaterdag 17 december

Zondag 18 december

Düsseldorf - € 27,50 p.p.

Dé kerstmarktenstad van Duitsland. Verspreidt over zes grote pleinen van de ´Altstadt´ vindt u een variëteit aan kerstartikelen. Bezoek de exclusieve winkelstraat de ´Schadowstrasse´ en de´Bollikerstrasse´.

Data:

Zaterdag 3 december

Vrijdag 9 december

Zaterdag 10 december

Dinsdag 13 december

Vrijdag 16 december

Zaterdag 17 december

Dinsdag 20 december

Oberhausen & Essen - € 27,50 p.p.

In de honderden kramen en warenhuizen vindt u vele originele kerstspullen en cadeaus. Het bekende CentrO in Oberhausen heeft 17.000 m2 winkelplezier in kerstsfeer. U kunt één van de steden of allebei de plaatsen bezoeken.

De historische Alt-Stadt van Essen biedt meer dan 250 Kerst kramen op de Willy-Brandt-Platz, langs de Rathenaustraße en op het Kennedy-plein. U wandelt van markt naar markt, met vele cadeau-ideeën en gastronomische lekkernijen, voor elk wat wils. Het winkelcentrum van Essen biedt naast de Kerstmarkten ruim 700 warenhuizen, boetiekjes en winkels, Dus zeker voor ieder wat wils!

Data:

Zaterdag 3 december

Vrijdag 9 december

Zaterdag 10 december

Vrijdag 16 december

Zaterdag 17 december

Dortmund - € 27,50 p.p.

Deze kerstmarkt is een van de mooiste. Met 300 kraampjes is er keuze genoeg om een leuk kerstcadeau te kopen. Typerend aan deze kerstmarkt is de grootste kerstboom ter wereld op de Hansaplatz.

Data:

Zaterdag 10 december

Zaterdag 17 december

Münster - € 27,50 p.p.

Met wel 5 sfeervolle Weihnachtsmarkten zoals de Lambertimarkt, de oudste Kiepenkerlmarkt met een kerstdorp en de handwerkmarkt Giebelhüüskesmarkt.

Data:

Zaterdag 3 december

Vrijdag 9 december

Zaterdag 10 december

Vrijdag 16 december

Zaterdag 17 december

Dickens Festijn - € 27,50 p.p.

Beleef de 19 eeuwse Engelse stad van de schrijver Charles Dickens in het centrum van Deventer. Kooplui bieden hun waar aan: antiek en sieraden, boeken en kunst, keramiek en beelden, kersthuisjes en echte mistletoe. Handwerkers demonstreren hun ambacht.

Data:

Zaterdag 17 december

Zondag 18 december

Valkenburg - € 27,50 p.p.

Valkenburg is omgetoverd tot een sfeervol kerststadje. Met kerstlichtjes, kerstbomen, engelenhaar en soms onverwachts een pak sneeuw. Wie niet beter zou weten, zou denken dat de Kerstman uit Valkenburg komt. De kerstmarkten zijn in de Fluweelengrot en de Gemeentegrot. We gaan pas naar huis na de Verlichte parade.

Data:

Zaterdag 3 december

Woensdag 7 december

Woensdag 14 december

Woensdag 21 december

Antwerpen - € 27,50 p.p.

Bezoek de kerstmarkt in Antwerpen. Een heerlijk uitje voor het hele gezin! Zodra de dagen weer korter worden en de temperatuur gaat zakken, komen bij veel mensen de kerstkriebels weer opzetten. Ook heel leuk als uitje voor het hele gezin. Voor de kids is er een ijsbaan aangelegd.

Data:

Dinsdag 27 december

Woensdag 28 december

Donderdag 29 december

Vrijdag 30 december

Kaarsjesavond Gouda - € 64 p.p.

Kaarsjesavond, nu Gouda bij Kaarslicht genoemd, is de oudste en grootste 'lichtjesavond van Nederland. Met een luxe touringcar wordt u eerst naar leiden aan de rand van de Braassemermeer gebracht waar u zal inschepen op een rondvaartboot van Rederij van der Hulst voor een kerstcruise naar Gouda. Aan boord geniet u van een heerlijke winterstamppot, daarbij krijgt u 2 consumpties aangeboden.

Om ongeveer 17.30 uur komt u aan in Gouda in schitterende kerstsferen. Alle vensters van het gotische stadhuis en van de bovenverdiepingen van de winkels rondom de Markt en aangrenzende straten worden dan verlicht dor duizenden brandende kaarsen achter de ramen. De straat- en winkelverlichting is daarbij gedoofd en dat spektakel levert een feeëriek schouwspel op. Tijdens de ceremonie bij de boom worden door verschillende muziekgezelschappen, kerstgezangen en muziek ten gehore gebracht, waarbij het publiek voluit meezingt.

Inclusief:

- Vervoer luxe touringcar naar de Braassemermeer Regio en retour

- Kerstcruise van 3 ½ uur varen naar Gouda met aan boord Hollandse Winterstamppot, inclusief 2 consumpties

Datum:

Vrijdag 16 december