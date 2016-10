Cursus: Beter fotograferen voor iedereen!

Heeft u altijd al betere foto's willen maken? Zet u uw camera eigenlijk altijd in de automatische stand? Fotograaf Ron de Gruyl toont u in zeven eenvoudig te volgen lessen hoe u meer uit uw digitale camera kunt halen. Ontdek de kracht van compositie, het spelen met licht en hoe instellingen te kiezen die het beste bij het moment passen. Kortom, maak van elke foto een plaatje.

Door oplage nhd nhd - 17-10-2016, 0:00 (Update 17-10-2016, 0:00)

Cursusboek cadeau!

Toegankelijk en gevarieerd

Samen met ervaren docenten is een leuk en gevarieerd lesprogramma ontwikkeld. De cursus is eenvoudig in gebruik, ook als u niet veel van computers weet. U kunt de lessen gewoon bij u thuis op de bank volgen, wanneer u wilt en altijd in uw eigen tempo.

Profiteer als abonnee!

Als abonnee profiteert u nu extra! Bij aankoop van de cursus ‘Beter fotograferen voor iedereen’ krijgt u het cursusboek (t.w.v. €14,95) cadeau. Voor slechts €55 meldt u zich aan voor de online cursus en krijgt u het cursusboek cadeau!

Bestellen

Klik op onderstaande bestelbutton voor meer informatie en om te bestellen! De promotiecode Krant2016 vult u vervolgens in om korting te krijgen op uw bestelling!