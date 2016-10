Bezoek de Cruise Beurs in de Passenger Terminal!

In de Passenger Terminal wordt zaterdag 22 & zondag 23 oktober het Cruise Event georganiseerd. Alle rederijen van de hele wereld en touroperators zijn aanwezig!

Wat kunt u verwachten?

Elk half uur zijn er presentaties van ervaren cruisespecialisten en worden er tips en trucs over allerlei verschillende soorten reizen verteld. Of u nu individueel reist of met een groep, op zoek bent naar avontuur, luxe, ontspanning, gezinsreizen, ontdekking of anders wilt reizen. Alles is aanwezig voor de perfecte Cruise vakantie.

Lezersaanbieding

U betaalt als abonnee van deze krant geen €10,- maar €5,- per persoon. U krijgt 50% Korting en een gratis jaarabonnement op reismagazine TRAVELBOOK!

Kinderen t/m 17 jaar kunnen gratis naar binnen. Kom zaterdag 22 en zondag 23 oktober naar de Passenger Terminal in Amsterdam, openingstijden zijn vanaf 10:00 uur tot 17:00 uur.

Kijk voor meer informatie op www.cruise-event.nl.