Win kaarten voor KreaDoe!

KreaDoe is hét event voor iedereen die houdt van handgemaakt en DIY (Do It Yourself). Veel fijne shops bomvol creatief materiaal, verrassende ideeën, duizenden enthousiaste bezoekers en tientallen leuke workshops.

Door oplage nhd nhd - 6-10-2016, 0:00 (Update 6-10-2016, 0:00)

Ben je opzoek naar de nieuwste trends op het gebied van haken, breien, paper crafts, home deco, scrapbooking, stempels, mixed media, taarten & cupcakes, fashion, tekenen en schilderen, sieraden maken en meer? Dan ben je bij KreaDoe aan het juiste adres. Hoe maak ik dat? En wat heb ik er voor nodig? Honderden experts staan vijf dagen lang klaar om deze vragen te beantwoorden en hun kennis met jou te delen.

Dit jaar is er speciaal voor feestbeesten die houden van zoet extra veel aandacht voor creatieve baksels. Het grote Taart & Cupcake theater vormt daarbij het middelpunt. Daar omheen presenteren de leukste aanbieders op het gebeid van decoreren, modelleren, taartenwedstrijden, bakken en airbrushing!

Van woensdag 2 november tot zondag 6 november 2016 kunt u naar KreaDoe in de jaarbeurs in Utrecht. Dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Klik hier voor meer informatie over de KreaDoe jaarbeurs.